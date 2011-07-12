Сайт МастаФанк

http://mastafunk.ru/

Сайт для школы танца "Masta Funk". Запуск сайта приурочен к дню рождения школы.

В дизайне мы постарались передать атмосферу танцпола: тёмные цвета, вспышки и акцентирующие внимание иконки молний погружают пользователя на своеобразную вечеринку. На основных страницах присутствуют участники Масты, которые рисуют руками название школы и раздела. Зайдя на сайт посетитель может сразу увидеть краткое расписание, две последние новости и приветственное слово руководителя школы.

Один из основных разделов сайта – это "Расписание занятий". На этой странице клиенты школы могут уточнить время занятий, тренера, возрастную группу и уровень навыка для различных стилей танца. Для удобства посетителей сайта была создана сортировка по стилям и по тренерам. При выборе интересующего стиля или понравившегося тренера все остальные ячейки расписания затемняются.