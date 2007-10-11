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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт поставщика и производителя высококачественной кухонной мебели Мебельной фабрики «ЭТТА».
Сайт мебельной фабрики «ЭТТА» ориентирован на простоту и удобство в использовании. Все должно быть «под рукой». С первых же секунд пребывания на сайте бросается в глаза яркая флеш-анимация, которая коротко и емко представляет основные товарные линии фабрики, и дает краткую информацию о товарах.
Навигационное меню на страницах сайта четко дает понять какой товар, с какими качествами и в каком разделе в данный момент видит пользователь.
Интерактивное слайд-шоу, дает возможность в хорошем качестве увидеть мебель и материалы в реальных интерьерах.
Сайт выполнен на специально разработанной нами CMS.