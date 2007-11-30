http://www.agt74.ru

Сайт PR-агентства "АГТ-Челябинск", которое является частью крупного коммуникационного холдинга "AGT Communications Group", в состав которого входит компания по связям с общественностью «АГТ», IT-компания Bemobi, аналитическое агентство Background, Туристическое агентство «Гео-Тур», креативное агентство Imagine, Издательский дом «МедиаЛайн», а также десять региональных коммуникационных компаний, работающих под брендом «АГТ».