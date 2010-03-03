Сайт процессинговой компании «Эталон Плюс»

http://www.etalonplus.info

Компания «Эталон Плюс» — один из крупнейших операторов систем безналичных расчетов за топливо в Забайкальском крае. Более 1500 исполненных государственных контрактов. Обширный список клиентов, включающий крупнейшие торговые организации: подразделения силовых структур, строительные организации. География АЗС насчитывает более чем 100 АЗС: Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область.