Сайт процессинговой компании «Эталон Плюс»
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14 лет назад
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Компания «Эталон Плюс» — один из крупнейших операторов систем безналичных расчетов за топливо в Забайкальском крае. Более 1500 исполненных государственных контрактов. Обширный список клиентов, включающий крупнейшие торговые организации: подразделения силовых структур, строительные организации. География АЗС насчитывает более чем 100 АЗС: Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область.