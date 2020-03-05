Сайт рекламно-производственной компании

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Компания "Росреклама" занимается изготовлением всевозможных элементов наружной и внутренней рекламы (баннера, вывески, внутреннее оформление помещений, разработка айдентики и т.д.). Имеет свой цех.

Цель

Рассказать об услугах

— Продемонстрировать фотографии работ, которые прислал заказчик

— Подтолкнуть пользователя позвонить в компанию или оставить заявку на сайте

Задачи

Продумать порядок и структуру секций, чтобы заинтересовать пользователя

— Написать текст для секций

— Разработать дизайн, используя фирменные цвета компании

— Подключить форму заявки к CRM

— Сделать калькулятор расчёта стоимости

— Зарегистрировать и подключить домен

— Подключить и настроить сервисы сбора статистики Яндекс.Метрика и Google Analytics

— Подключить и настроить SEO-инструменты Яндекс.Вебмастер и Google search console

— Улучшать..

— Улучшать...

— Улучшать.... :)