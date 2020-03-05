Сайт рекламно-производственной компании

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания "Росреклама" занимается изготовлением всевозможных элементов наружной и внутренней рекламы (баннера, вывески, внутреннее оформление помещений, разработка айдентики и т.д.). Имеет свой цех.
Цель— Рассказать об услугах
— Продемонстрировать фотографии работ, которые прислал заказчик
— Подтолкнуть пользователя позвонить в компанию или оставить заявку на сайте
Задачи— Продумать порядок и структуру секций, чтобы заинтересовать пользователя
— Написать текст для секций
— Разработать дизайн, используя фирменные цвета компании
— Подключить форму заявки к CRM
— Сделать калькулятор расчёта стоимости
— Зарегистрировать и подключить домен
— Подключить и настроить сервисы сбора статистики Яндекс.Метрика и Google Analytics
— Подключить и настроить SEO-инструменты Яндекс.Вебмастер и Google search console
— Улучшать..
— Улучшать...
— Улучшать.... :)