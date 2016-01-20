Сайт торговой компании, г. Рыбинск

Сайт выполнен «Под ключ» абсолютно с нуля, со скромным Центром Управления (получается, что CMS) (т.к. финансирование было очень мало для данного рода работы). Дизайн выполнен так же скромно, по причине малого финансирования и нечёткой постановки цели заказчиком.

Сроки работы составили - 25 календарных дней (опять же, из-за финансирования - было бы дороже, уложились бы раньше - был бы стимул, но заказчик сильно не торопился).