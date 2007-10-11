http://www.centerlipa.ru

Сайт «Центр Липа» представляет широкий ассортимент материалов для внутренней отделки бань и саун: погонаж для бани и сауны, двери и аксессуары.

Товары собраны в простом и удобном каталоге. Есть возможность сортировки по видам товара внутри товарной группы. Сайт понятен и легок для восприятия. Сравнительная таблица товаров генерируется по параметрам отдельных товаров. Она дает возможность пользователю сделать оптимальный выбор в короткий срок.

Сайт выполнен на специально разработанной нами CMS.