Сайт витражной мастерской

Добавлена
9 лет назад
859 просмотров
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http://www.dilglass.ru/

При создании сайта ставились задачи:

  • Показать потенциальным заказчикам примеры применения витража в интерьере.
  • Выставить собственные работы.
  • Рассказать о технологии производства витражей.
Для каждой страницы были подобраны красочные иллюстрации и подготовлены тексты, написанные профессиональным витражистом.

При создании сайта разработан водяной знак, который был наложен на все уникальные (собственные) фотографии мастерской.

Сайт адаптивный — подстраивается под ширину экрана.