Сайт витражной мастерской

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При создании сайта ставились задачи:
- Показать потенциальным заказчикам примеры применения витража в интерьере.
- Выставить собственные работы.
- Рассказать о технологии производства витражей.
При создании сайта разработан водяной знак, который был наложен на все уникальные (собственные) фотографии мастерской.
Сайт адаптивный — подстраивается под ширину экрана.