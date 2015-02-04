Сайт витражной мастерской

http://www.dilglass.ru/

При создании сайта ставились задачи:

Показать потенциальным заказчикам примеры применения витража в интерьере.

Выставить собственные работы.

Рассказать о технологии производства витражей.

Для каждой страницы были подобраны красочные иллюстрации и подготовлены тексты, написанные профессиональным витражистом.

При создании сайта разработан водяной знак, который был наложен на все уникальные (собственные) фотографии мастерской.

Сайт адаптивный — подстраивается под ширину экрана.