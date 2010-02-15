СIX(вторая версия)
Сайты «под ключ»
Добавлена330 просмотров
14 лет назад
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Разработали новый сайт придерживаясь мышления:
• вдохновленный природой
• воспроизведен сердцем
• ограненный ручной работой.
Получилось оригинальная первичная флеш анимация которая меняется каждой новой коллекцией. Вторичные страницы: дизайн выдержан, интересный, нет ни одной одинаковой страницы, фотографии пересматриваются как с помощью анимации так и без является возможностью детального просмотра с описанием. Функциональность - ануететна.