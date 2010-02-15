СIX(вторая версия)

http://www.cix.ua/

Разработали новый сайт придерживаясь мышления:

• вдохновленный природой

• воспроизведен сердцем

• ограненный ручной работой.

Получилось оригинальная первичная флеш анимация которая меняется каждой новой коллекцией. Вторичные страницы: дизайн выдержан, интересный, нет ни одной одинаковой страницы, фотографии пересматриваются как с помощью анимации так и без является возможностью детального просмотра с описанием. Функциональность - ануететна.