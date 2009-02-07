Скандинавский аукцион

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
355 просмотров
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http://ks.im.org.ua/work/sa/

Наименование работ: Создание сайта «под ключ».

Задание: Разработать скандинавский аукцион «под ключ».

Затраченное время на разработку: 2 месяца.

Результат: Скандинавский аукцион «под ключ». Основные возможности:

-Возможность делать ставки с фиксированым шагом;

-Регистрация пользователей с последующей отправкой подтверждения на e-mail;

-Прием платежей посредством системы WebMoney;

-Раздел помощи (F.A.Q.) редактируемый в Административном управлении;

-Модуль новостей редактируемый в Административном управлении;

-Модуль обратной связи с CAPTCHA;

-Шаблонизатор Smarty.

Доступ к админке:

http://ks.im.org.ua/work/sa/admin/