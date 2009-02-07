Скандинавский аукцион
Сайты «под ключ»
Добавлена355 просмотров
15 лет назад
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Наименование работ: Создание сайта «под ключ».
Задание: Разработать скандинавский аукцион «под ключ».
Затраченное время на разработку: 2 месяца.
Результат: Скандинавский аукцион «под ключ». Основные возможности:
-Возможность делать ставки с фиксированым шагом;
-Регистрация пользователей с последующей отправкой подтверждения на e-mail;
-Прием платежей посредством системы WebMoney;
-Раздел помощи (F.A.Q.) редактируемый в Административном управлении;
-Модуль новостей редактируемый в Административном управлении;
-Модуль обратной связи с CAPTCHA;
-Шаблонизатор Smarty.
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