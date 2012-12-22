Создание сайта для Киевского Центра Терапии и Микр
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11 лет назад
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Создание сайта для Киевского Центра Терапии и Микрохирургии Глаза в 2012 году. Киевский центр терапии и микрохирургии глаза — многопрофильная офтальмологическая клиника, состоящая из диагностического комплекса, двух хирургических подразделений, отделения лазерных методов лечения, а также детского и физиотерапевтического отделений.