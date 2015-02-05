Страница захвата

Добавлена
9 лет назад
177 просмотров
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Страница захвата с загрузкой заявки в СРМ и копией на почту.

Стоит Yandex метрика для учета и наблюдения посещений.

Возможна привязка СМС сервисов для осведомлении посетителей и сотрудников.

(для этой страницы был разработан блок  сведения об квартире. при переходе с сайта партнеров по недвижимости автоматически подгружаются данные об квартире: адрес, цена, фото) 

Ссылка http://prokredit.pro/dostupnoe_gilye