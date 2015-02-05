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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница захвата с загрузкой заявки в СРМ и копией на почту.
Стоит Yandex метрика для учета и наблюдения посещений.
Возможна привязка СМС сервисов для осведомлении посетителей и сотрудников.
(для этой страницы был разработан блок сведения об квартире. при переходе с сайта партнеров по недвижимости автоматически подгружаются данные об квартире: адрес, цена, фото)