Страница захвата с загрузкой заявки в СРМ и копией на почту.

Стоит Yandex метрика для учета и наблюдения посещений.

Возможна привязка СМС сервисов для осведомлении посетителей и сотрудников.

(для этой страницы был разработан блок сведения об квартире. при переходе с сайта партнеров по недвижимости автоматически подгружаются данные об квартире: адрес, цена, фото)

Ссылка http://prokredit.pro/dostupnoe_gilye