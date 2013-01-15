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Supermodno является эксклюзивным поставщиком брендовой обуви из Америки марок Ed Hardy и Christian Audigier. Работа над проектом длилаль на протяжении 4 месяцев. В ходе работы были отрисованы все внутренние страницы. Магазин работает на базе CMS Vamshop.
Над проектом также работали: Надежда Шерстюк, Дмитрий Глазков
Интернет-магазин наполняется владельцем