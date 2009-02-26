Tанцевальный клуб
Сайты «под ключ»
Добавлена167 просмотров
15 лет назад
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Тебе нравится быть в центре внимания? Нравится приковывать к себе взгляды окружающих? Мечтаешь зажигать танцпол? Ты хочешь научиться красиво двигаться? Быть на "ты" со своим телом? Чувствовать музыку? Тогда добро пожаловать в школу современных танцев ...