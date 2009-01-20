Тест IQ
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Добавлена336 просмотров
15 лет назад
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http://irbis.inkz.ru/iq/general.php
Нужно было создать скрипт, тест iq.
Стоимость скрипта 60$. Не большие кориктировки бесплатно.
За более подробной информацией пишите в скайп,аську,приват,звоните.
Вся информация указана в личных данных: http://www.weblancer.net/users/sspy/