http://irbis.inkz.ru/iq/general.php

Нужно было создать скрипт, тест iq.

Стоимость скрипта 60$. Не большие кориктировки бесплатно.

За более подробной информацией пишите в скайп,аську,приват,звоните.

Вся информация указана в личных данных: http://www.weblancer.net/users/sspy/