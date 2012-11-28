Туристический сервер

http://tourserver.org

Большой и интересный проект, который призван упростить жизнь желающим хорошо отдохнуть.

На сайте организован удобный поиск по турам, так что посетителям не прийдется долго искать подходящее предложение.

Туроператоры могут самостоятельно добавлять свои предложения на сайт, что обеспечивает постоянную актуальность данных.

А обилие информации о странах, курортах, отелях, авиалиниях, посольствах (и многом другом) позволяет делать обоснованный выбор места отдыха.