Упаковка моего сервиса по ремонту техники

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Задача: Упаковать свой проект по ремонту техники Apple, интегрировать сайт с амо CRM, чтобы сотрудники могли нормально обрабатывать заявки и вообще работать
1) Упаковал лендинг
2) Нанял штат сотрудников
3) Внедрил скрипты, создали с партнёром институт АСА (Антон Спаси айфон)
4) И много чего ещё=)