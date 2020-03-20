Упаковка моего сервиса по ремонту техники

Добавлена
4 года назад
111 просмотров
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Задача: Упаковать свой проект по ремонту техники Apple, интегрировать сайт с амо CRM, чтобы сотрудники могли нормально обрабатывать заявки и вообще работать

antonspasiiphone.ru

1) Упаковал лендинг

2) Нанял штат сотрудников

3) Внедрил скрипты, создали с партнёром институт АСА (Антон Спаси айфон)

4) И много чего ещё=) 