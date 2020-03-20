Упаковка слив для похудения(заказывала моя подруга

Задача: Упаковать лендинг по продаже слив для похудения в СПб.

Заказчица плохо говорила по русски, поэтому общался через переводчицу – её подругу

Что сделал:

1) Пришлось собирать информацию по крупицам т.к. продукт китайский, новый и информации о нём очень мало

2) Проанализировал конкурентов, понял на какие смыслы давят он, пострался найти уникальные моменты о которых не говорят, а стоило бы

3) Подготовил иллюстрации

4) Написал заголовки, призывы к действию

5) Собрал лендинг на конструкторе