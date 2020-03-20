Упаковка слив для похудения(заказывала моя подруга
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4 года назад
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Задача: Упаковать лендинг по продаже слив для похудения в СПб.
Заказчица плохо говорила по русски, поэтому общался через переводчицу – её подругу
Что сделал:
1) Пришлось собирать информацию по крупицам т.к. продукт китайский, новый и информации о нём очень мало
2) Проанализировал конкурентов, понял на какие смыслы давят он, пострался найти уникальные моменты о которых не говорят, а стоило бы
3) Подготовил иллюстрации
4) Написал заголовки, призывы к действию
5) Собрал лендинг на конструкторе