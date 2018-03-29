Юмористический концерт "БЕЗ ОКОВ"

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Инопланетные антизахватчики из глубины потаенных галактик бдят! Но бдите ли Вы, дорогой товарищ? Человекообразное общество нуждается в Вашем неукоснительном бз… бз… бдении вовнутрь и по существу! Потому что вся такая наша, такая человеческая и теплая жизнь в опасности! И всенародные массы застыли в ожидании Вашего нескромного и свободного естественного красноречия в благоухательную действительность, прислушиваясь и принюхиваясь...