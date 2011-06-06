Жилой комплекс Никольский град
Сайты «под ключ»
Добавлена118 просмотров
13 лет назад
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Разработка сайта жилого комплекса "под ключ" на базе CMS Drupal. У
Функционалы: новости, галерея, каталог квартир http://mgrad.com.ua/content/planirovka-kvartir-i-stoimost.html , информационные блоки. Отрисовка и верстка индивидуального дизайна. Отрисовка внутреннего 3D вида квартир. Разработка других дополнительных функционалов.