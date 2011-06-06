Жилой комплекс Никольский град

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
118 просмотров
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http://mgrad.com.ua/

Разработка сайта жилого комплекса "под ключ" на базе CMS Drupal. У

Функционалы: новости, галерея, каталог квартир http://mgrad.com.ua/content/planirovka-kvartir-i-stoimost.html , информационные блоки. Отрисовка и верстка индивидуального дизайна. Отрисовка внутреннего 3D вида квартир. Разработка других дополнительных функционалов.