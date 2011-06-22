Административная панель YOnote ENGINE 3.1.15
Системы управления (CMS)
Добавлена147 просмотров
13 лет назад
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Дизайн административной панели собственной системы управления контентом - YOnote ENGINE 3.1.15. В данный момент система переписывается с нуля и будет превосходить все предыдущие версии, как по надежности, так и по функционалу и простоте управления и гибкости настроек.