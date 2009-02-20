Модуль импорта и отображения данных для Drupal

http://travelenc.ru/hotels_list/country/1

Модуль представляет собой граббер информации и предназначен для сбора названий отелей, их категорий, расположения и ссылок на описания с нескольких сайтов. Изначально в качестве источников информации используются 4 сайта. Источники и начальные адреса страниц, с которых производится сбор информации, задаются через интерфейс администратора.

Интерфейс пользователя представлен в виде документа Drupal и может интегрироваться в меню Drupal.