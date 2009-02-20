Модуль импорта и отображения данных для Drupal
Системы управления (CMS)
Добавлена225 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://travelenc.ru/hotels_list/country/1
Модуль представляет собой граббер информации и предназначен для сбора названий отелей, их категорий, расположения и ссылок на описания с нескольких сайтов. Изначально в качестве источников информации используются 4 сайта. Источники и начальные адреса страниц, с которых производится сбор информации, задаются через интерфейс администратора.
Интерфейс пользователя представлен в виде документа Drupal и может интегрироваться в меню Drupal.