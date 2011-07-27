Цифровий архів НаУОА
Системы управления (CMS)
Добавлена228 просмотров
12 лет назад
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Цифровий архів Національного університету «Острозька академія» накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.