Аккаунт-менеджер WILDBERRIES

Добавлена
2 года назад
64 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ВОЗЬМУ НА СЕБЯ:

Регистрации на Wildberries в качестве поставщика;

Заполнение спецификации и карточек товаров;

Формирование этикеток;

Оформление поставок на Wildberries;

Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории;

Выведу в ТОП показов Ваш товар;

Полное ведение и сопровождение на WB;

Обратная связь.