Куратор школи фрілансу

Відкрита вакансія на онлайн-роботу

Дірект менеджер (Інстаграм)

Вимоги до кандидатів:

З 16 років

Бажання працювати

Телефон з доступом до Інтернету

Для роботи потрібен - Інстаграм, Телеграм, ваша карта на яку отримуватиме свої гроші

Умова праці:

Пройти навчання(1-3 дня)

Вести сторінку в Інстаграм(всі шаблони надаються)

Відповідати в Дірект зацікавленим клієнтам

Дружелюбний колектив, чати підтримки 24/7

Гнучкий робочий графік, від 3-х годин в день

Для тих хто не хоче вести сторінку є альтернатива «Заробіток на завданнях» (українські платформи) доступ до яких ми надаємо

Зацікавила? Пиши в Instagram - anastasiias.smm