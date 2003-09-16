Куратор школи фрілансу
Системное администрирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Відкрита вакансія на онлайн-роботу
Дірект менеджер (Інстаграм)
Вимоги до кандидатів:
З 16 років
Бажання працювати
Телефон з доступом до Інтернету
Для роботи потрібен - Інстаграм, Телеграм, ваша карта на яку отримуватиме свої гроші
Умова праці:
Пройти навчання(1-3 дня)
Вести сторінку в Інстаграм(всі шаблони надаються)
Відповідати в Дірект зацікавленим клієнтам
Дружелюбний колектив, чати підтримки 24/7
Гнучкий робочий графік, від 3-х годин в день
Для тих хто не хоче вести сторінку є альтернатива «Заробіток на завданнях» (українські платформи) доступ до яких ми надаємо
Зацікавила? Пиши в Instagram - anastasiias.smm