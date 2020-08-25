Удаленный ремонта ПО и ОС системы Windows
Добавлена2 просмотра
5 лет назад
Высшее техническое образование. Инженер по информационным технологиям. Есть опыт удаленного ремонта.
1. Лечение инфицированной системы вирусом (в том числе рекламным вирусом, блокировка вирусом).
2. Чистка системы, диска, реестра. Полное удаление с чисткой, не нужных программ. Оптимизация системы.
3. Решение проблем связанных с установкой нужной программы, игры.
4. Решение проблем при зависании компьютера или ноутбука.
5. Увеличение объема диска C, добавление места.
6. Решение иных проблем (любых), которые не вошли в список.
Ремонт осуществляется через программу TeamViewer, скачать https://event-pc.by/Services