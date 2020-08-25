Установка, обновление программ, драйверов

Высшее техническое образование. Инженер по информационным технологиям. Есть опыт удаленного ремонта.

1. Активация, оптимизация, обновление компонентов системы Windows .

2. Установка, настройка, обновление программ, антивирусника.

3. Установка, обновление драйверов.

4. Установка, обновление, активация Microsoft Office.

5. Создание электронного почтового адреса, регистрация пользователя на нужном сайте.

6. Настройка брандмауэра.

7. Установка пароля, настройка учетной записи пользователя.

8. Увеличение объема диска C, добавление места.

9. Иное, что не вошло в данный список.

Ремонт осуществляется через программу TeamViewer, скачать https://event-pc.by/Price