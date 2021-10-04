4-х канальная WiFi розетка на ESP8266

Проект представляет собой 4-х канальную розетку, управление которой осуществляется с любого устройства, подключённого к WiFi-сети. Основным элементом схемы является микроконтроллер ESP8266, который запускает WEB-сервер и генерирует необходимые для регистрации и управления группой реле HTML-страницы. Все регистрационные данные сохраняются в энергонезависимой памяти и также, с лёгкостью обнуляются. Это позволяет регистрировать WiFi-розетку в любой доступной WiFi-сети.