4-х канальная WiFi розетка на ESP8266

Добавлена
2 года назад
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Проект представляет собой 4-х канальную розетку, управление которой осуществляется с любого устройства, подключённого к WiFi-сети.  Основным элементом схемы является микроконтроллер ESP8266, который запускает WEB-сервер и генерирует необходимые для регистрации и управления группой реле HTML-страницы. Все регистрационные данные сохраняются в энергонезависимой памяти и также, с лёгкостью обнуляются. Это позволяет регистрировать WiFi-розетку в любой доступной WiFi-сети. 