BCleaner
Системное программирование
Добавлена1186 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Утилита для удаления таких данных, как история посещенных страниц, "куки" и введённые пользователем ссылки для 3х наиболее популярных браузеров (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox).
Среда разработки: Borland Delphi 7.
ОС: Windows XP/Vista.