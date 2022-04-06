Чекер ip адресов

ссылка на github https://github.com/temirxan011/my_script

скрипт который принимает на вход json файл со следующей структурой:{ "host":"10.10.10.1", "port": "80", "proto":"http", "files": [ "/api/createUser", "/tools/server_info.jsp" ".git", "/console/admin.jsp", "login.jsp" ]}

отправляется GET запросы на все страницы/файлы из секции files.

в качестве результата работы скрипт выдает csv/xls файл со следующими колонками:

request URL, response code, Сomment

request URL - полный путь запрашиваемого файла (включая хост и протокол)

response code - код ответа сервера на запрос

Сomment - заполняется только если на какой-либо из запросов сервер ответит кодом 301 или 302,

в поле Comment необходимо записывается значение заголовка Location из ответа сервера.

ИЛИ если сервер не ответил на запрос (timeout, connection refused и т.п)