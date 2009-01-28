Фаервол (UtugTraffer)

Фаервол режима ядра

имеет встроенную систему авторизации , защиту от инжектинга,инфекта

предусматривает защиту от DoS'a ....

позволяет грамотно распределить сетевой трафик , кроме сетевого фильтра имеется и веб фильтр (фильтрует веб контент от различного мусора , например баннеров , работает используя регулярные выражения )

и самый огромный плюс который делает файрволл незаменимым это возможность удаленного управления (администрирования )...