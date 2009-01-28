Фаервол (UtugTraffer)
Системное программирование
Добавлена134 просмотра
15 лет назад
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Фаервол режима ядра
имеет встроенную систему авторизации , защиту от инжектинга,инфекта
предусматривает защиту от DoS'a ....
позволяет грамотно распределить сетевой трафик , кроме сетевого фильтра имеется и веб фильтр (фильтрует веб контент от различного мусора , например баннеров , работает используя регулярные выражения )
и самый огромный плюс который делает файрволл незаменимым это возможность удаленного управления (администрирования )...