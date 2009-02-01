Системный , сетевой программист , эксперт по информационной безопасности ..
Системный сетевой программист , эксперт по информационной безопасности .. 7 лет опыта .
языки программирования : assembler, c++
веб : php + mysql
Проверка сайтов на уязвимости , защита программного обеспечения от постороннего доступа , тестирование веб проектов ...
Создание эффективных , безопасных веб приложений.
делаю удобно , быстро , качественно ...
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- Фаервол (UtugTraffer)134 просмотра