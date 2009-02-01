zidix

Бутнер Акс zidix

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Системный , сетевой программист , эксперт по информационной безопасности ..

Системный сетевой программист , эксперт по информационной безопасности .. 7 лет опыта .

языки программирования : assembler, c++

веб : php + mysql

Проверка сайтов на уязвимости , защита программного обеспечения от постороннего доступа , тестирование веб проектов ...

Создание эффективных , безопасных веб приложений.

делаю удобно , быстро , качественно ...

PHPMySQL
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