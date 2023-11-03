Funding Arbitrage bot

Этот проект представляет собой программу для автоматизации поиска и реализации арбитража ставки финансирования на различных криптовалютных биржах. В таком случае трейдер зарабатывает на разнице ставки финансирования одного актива на разных биржах. Для этого открываются зеркальные позиции на двух биржах (на одной бирже LONG, на другой -- SHORT)



https://github.com/BG-SoftWare/funding_arbitrage



#crypto #arbitrage #Python3