Funding Arbitrage bot
Системное программирование
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Этот проект представляет собой программу для автоматизации поиска и реализации арбитража ставки финансирования на различных криптовалютных биржах. В таком случае трейдер зарабатывает на разнице ставки финансирования одного актива на разных биржах. Для этого открываются зеркальные позиции на двух биржах (на одной бирже LONG, на другой -- SHORT)
https://github.com/BG-SoftWare/funding_arbitrage
#crypto #arbitrage #Python3