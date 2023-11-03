Triangle Arbitrage (Внутрибиржевой арбитраж "треугольник")

Этот проект представляет собой программу для автоматизации поиска и реализации внутрибиржевого арбитража. То есть активы торгуются на одной площадке. В таком случае трейдер зарабатывает на разнице между курсами одного актива в разных торговых парах. Поскольку арбитражное окно в таких случаях очень короткое (от нескольких милисекунд до нескольких минут в зависимости от биржи), вручную это делать очень сложно.



https://github.com/BG-SoftWare/funding_arbitrage



#crypto #cryptocurrency #Python3 #arbitrage