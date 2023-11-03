Inter-exchange Arbitrage bot (межбиржевой арбитраж)

Этот проект представляет собой программу для автоматизации поиска и реализации межбиржевого арбитража. То есть активы торгуются на разных площадках (биржах). В таком случае трейдер зарабатывает на разнице между курсами одного актива на разных биржах. Поскольку арбитражное окно в таких случаях очень короткое (от нескольких милисекунд до нескольких минут в зависимости от бирж), вручную это делать очень сложно.



https://github.com/BG-SoftWare/inter_exchange_arbitrage



#crypto #cex #dex #Python3 #arbitrage