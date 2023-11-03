AirDrop автоматизация аккаунтов

Этот проект представляет собой программу для автоматизации взаимодействия с различными сетями и проектами WEB3 с целью получения возможного AirDrop



Основные особенности этого приложения включают в себя:



удобный графический интерфейс

возможность задавать гибкие настройки

рандомизация взаимодействия с протоколами

возможность одновременного запуска разных проектов

возможность одновременного запуска одинаковых проектов с разными настройками

возможность масштабирования и добавления других проектов и протоколов

возможность запуска по расписанию

возможность сохранения и последующей загрузки нужных конфигураций настроек

безопасное завершение работы в случае необходимости (также есть возможность Force Stop)



https://github.com/BG-SoftWare/airdrops_activity_automation



#blockchain #cryptocurrency #crypto #airdrop #Python3 #web3