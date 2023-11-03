AirDrop автоматизация аккаунтов

Системное программирование
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Этот проект представляет собой программу для автоматизации взаимодействия с различными сетями и проектами WEB3 с целью получения возможного AirDrop

Основные особенности этого приложения включают в себя:

удобный графический интерфейс
возможность задавать гибкие настройки
рандомизация взаимодействия с протоколами
возможность одновременного запуска разных проектов
возможность одновременного запуска одинаковых проектов с разными настройками
возможность масштабирования и добавления других проектов и протоколов
возможность запуска по расписанию
возможность сохранения и последующей загрузки нужных конфигураций настроек
безопасное завершение работы в случае необходимости (также есть возможность Force Stop)

https://github.com/BG-SoftWare/airdrops_activity_automation

#blockchain #cryptocurrency #crypto #airdrop #Python3 #web3