https://github.com/unerr/mini-os

Этот проект был сделан в качестве гайда или же туториала. Чем выделяется этот проект? Он показывает, как переключаться между разными режимами процессора, то есть из 16 битного режима (Real mode) в 32 битный режим (Protected mode), а затем и в 64 битный режим (Long mode). В этом проекте все написано на Assembly (компилятор NASM), так как C здесь не помощник, а также для удобства сборки проекта я использовал make.

Прикрепленный txt файл я добавил, так как платформа требует этого. Чтобы полностью просмотреть проект, я указал вам ссылку на мой github