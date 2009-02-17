Neural Directory Guard
Системное программирование
Добавлена140 просмотров
15 лет назад
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Не коммерческий проект. Программа позволяет блокировать доступ к определенным файлам и каталогам на компьютере. Доступ к данным осуществляется с использованием биопараметрической аутентификации. Программа распознает своего хозяина по особенностям набора на клавиатуре. Для распознавания особенностей ввода используется искусственная нейронная сеть.