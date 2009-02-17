Neural Directory Guard

Не коммерческий проект. Программа позволяет блокировать доступ к определенным файлам и каталогам на компьютере. Доступ к данным осуществляется с использованием биопараметрической аутентификации. Программа распознает своего хозяина по особенностям набора на клавиатуре. Для распознавания особенностей ввода используется искусственная нейронная сеть.