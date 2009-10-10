Сайты "под ключ", разработка прикладного и системного ПО

Образование высшее техническое, кандидат технических наук (радиотехника).

Опыт работы в IT более 12 лет (программист, ведущий программист, архитектор, технический директор).

Долгое время занимался разработкой программного обеспечения с использованием различных языков программирования. Изучил COM, Direct X, Open GL, реализацию многопотоковых приложений, API, работу с перехватом системных сообщений (HOOK), работу со звуком и многое другое. Есть работы под .NET. Есть опыт работы с MS SQL, разработал несколько приложений, работающих с MS Access (BDE, COM).

Возьму на себя все заботы по созданию сайта. Выбор доменного имени, подбор оптимального тарифного плана хостинга, создание дизайна, верстка, программирование, предварительная оптимизация и раскрутка (SEO).

PHP, Flash (Action Script 2/3), JavaScript, AJAX, верстка CSS. Доработка готовых сайтов, доведение до ума готовых скриптов, верстка по готовым дизайн-макетам. PHP, JavaScript, Flash (ActionScript 2/3), верстка CSS.

Разработка, внедрение и поддержка систем электронного документооборота (ERP) и систем автоматизации работы с клиентами (CRM). Проектирование и разработка систем на базе 1С:Предприятие 7.7, 8.0, 8.1.