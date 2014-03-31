ПО для платежного терминала

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http://microcredit-rf.ru/kompac-november-2012.html
Разработка программного обеспечения для платежного терминала с функцией выдачи наличных (займов).
Реализация работы с устройствами:
- купюроприемник с модулем ресайклера (JCM UBA-RC, протокол ID003)
- монетоприемники (китайский со своим протоколом и MicrocoinSP, протокол ccTalk)
- принтер чеков/фискальный регистратор (PayVKP80)
- принтер документов (системный)
- сканеры (документов и паспорта, TWAIN)
Разработана библиотека (DLL/LIB/H) работы с устройствами, реализованы протоколы
взаимодействия, разработана система протоколирования и снятия статистики по устройствам,
разработана система инкассации и удаленной отчетности, заложена основа для поддержки
купюроприемников, работающих по протоколу ccTalk.