ПО для платежного терминала

Добавлена
10 лет назад
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http://microcredit-rf.ru/kompac-november-2012.html

Разработка программного обеспечения для платежного терминала с функцией выдачи наличных (займов).

Реализация работы с устройствами:

- купюроприемник с модулем ресайклера (JCM UBA-RC, протокол ID003)

- монетоприемники (китайский со своим протоколом и MicrocoinSP, протокол ccTalk)

- принтер чеков/фискальный регистратор (PayVKP80)

- принтер документов (системный)

- сканеры (документов и паспорта, TWAIN)

Разработана библиотека (DLL/LIB/H) работы с устройствами, реализованы протоколы

взаимодействия, разработана система протоколирования и снятия статистики по устройствам,

разработана система инкассации и удаленной отчетности, заложена основа для поддержки

купюроприемников, работающих по протоколу ccTalk.