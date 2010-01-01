Программа для интернет-кафе

TimeLock Service.
Контроль времени для интернет-кафе.
На снимке - подборка окон программы.
Cистема учета времени работы на компьютере.
Была разработана с нуля для специализированного интернет-кафе (г. Москва).
Ведет учет времени и состояния, данные отправляет на веб-сервер (недошедшие
записи кэшируются и отправляются при возобновлении соединения) и в файл.
По истечении заданного времени блокирует пользователя до ввода пароля.
Имеет продуманное визуальное оформление и систему конфигурации,
уведомления (таймер, звук и сообщения), поддержку профилей, импорт/экспорт
настроек в XML, защита осуществляется ограничением прав на уровне операционной системы,
а также применением дополнительных механизмов.
В программе были использованы специальные приемы обработки исключительных
ситуаций, а также компоненты для повышения общей стабильности и отказоустойчивости,
не имеющие широко распостраненных аналогов.
Последняя версия (3.0) поддерживает все операционные системы Windows, включая 64-разрядные,
начиная от Windows XP.
Стоимость разработки - 500$.