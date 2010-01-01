Программа для интернет-кафе

TimeLock Service.

Контроль времени для интернет-кафе.

На снимке - подборка окон программы.

Cистема учета времени работы на компьютере.

Была разработана с нуля для специализированного интернет-кафе (г. Москва).

Ведет учет времени и состояния, данные отправляет на веб-сервер (недошедшие

записи кэшируются и отправляются при возобновлении соединения) и в файл.

По истечении заданного времени блокирует пользователя до ввода пароля.

Имеет продуманное визуальное оформление и систему конфигурации,

уведомления (таймер, звук и сообщения), поддержку профилей, импорт/экспорт

настроек в XML, защита осуществляется ограничением прав на уровне операционной системы,

а также применением дополнительных механизмов.

В программе были использованы специальные приемы обработки исключительных

ситуаций, а также компоненты для повышения общей стабильности и отказоустойчивости,

не имеющие широко распостраненных аналогов.

Последняя версия (3.0) поддерживает все операционные системы Windows, включая 64-разрядные,

начиная от Windows XP.

Стоимость разработки - 500$.