Разработка телеграм ботов

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Представляем вашему вниманию демо-версию интернет магазина по продаже выпечки и прочих вкусняшек. Наши специалисты серьезно изучили широкие потребности рынка и внимательно отнеслись ко всем деталям. Мы считаем, что телеграм боты-перспективное будущее для всего мира!Попробуйте и вы!
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В качестве примера добавлю работу: https://t.me/cake_robot