Разработка телеграм ботов

Представляем вашему вниманию демо-версию интернет магазина по продаже выпечки и прочих вкусняшек. Наши специалисты серьезно изучили широкие потребности рынка и внимательно отнеслись ко всем деталям. Мы считаем, что телеграм боты-перспективное будущее для всего мира!Попробуйте и вы!

#Создание_ботов #для #телеграм #мессенджера #не_дорого #Telegram #боты #интернет_магазин

В качестве примера добавлю работу: https://t.me/cake_robot