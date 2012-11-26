Свой компилятор языка RRScript

В свое время, недовольный негибким синтаксисом С++ и вдохновленный книжкам об анонсированном .NET, написал свой компилятор байт-кода и его интерпретатор. Язык был статически типизируемый, но с полностью встроенным reflection. Из современных языков похож на Boo или C#.

Также поддерживал библиотеки расширений на C++, например, все базовые типа вроде int,float,string,array - не встроенные, а написаны в виде расширений. Еще язык поддерживает изменяемую грамматику т.е. тип расширения может не только переопределять операторы, но и вводить новые, описав их тип.

http://beejee.org/#/soft/real-script

Ниже пару примеров (внешний класс массива и qsort)

P.S. Разработка был остановлена т.к. я для себя открыл первые версии Питона. И он мне идеально для моих нужд подошел. Сейчас еще сильно люблю С#.