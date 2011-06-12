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USB Manager - Программа служит помощником в управлении подключаемыми устройствами USB. Она имеет функции полного выключения и включения USB портов для принтеров, сканеров и флеш накопителей (через которые распространяются множество вирусного ПО). Программа будет полезна для людей которые являются не единственными пользователями ПК и не желают чтоб в их отсутствие пользовались любым USB устройством, также полезная в офисах, где можно заблокировать USB порты и поставить пароль на их включение, предотвращая тем самым использование устройств для не рабочих целей.

Особенности программы:

Выключение и включение USB портов по типам подключаемых устройств;

Возможность закрытия портов на пароль; Интуитивный интерфейс с поддержкой русского, украинского и английского;

В новой версии

-Обновлена система защиты;

-Добавлена функция отключения от клиента;

-Доработаны некие ошибки;