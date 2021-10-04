Виджет для amoCRM - Конструктор предложений

Виджет "Конструктор предложений" позволяет создавать для сделки коммерческие предложения, без каких либо количественных ограничений. Виджет содержит карточки: с данными о проекте и предложениях. Карточка "Проекта" отображает информацию о названии проекта, текущем его статусе, о проектировщике, о генеральном подрядчике, конечном пользователе и другую. В карточке "Предложения" располагаются все созданные и связанные с текущей сделкой коммерческие предложения, а также кнопка для создания новых. Карточка "События" позволяет сохранять запланированные ваши дела.

Наличие "живого поиска" позволяет максимально быстро вносить данные о контактах и компаниях в карточке "Проекта".

Удобная административная панель позволяет легко формировать пакеты оборудования и осуществлять настройку многопользовательского доступа.