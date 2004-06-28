Ведение документации и решение нестандартных ситуаций.

Контроль за своевременной доставкой грузов.

Взаимодействие с водителями, клиентами и партнёрами.

Организация и координация логистических процессов.

Работа с текстами разной тематики (технические, юридические, маркетинговые и др.).

Сотрудничество с частными заказчиками и компаниями.

Переводы с/на пять языков (английский,немецкий,словатский,русский,Украинский).

Переводчик-фрилансер Период работы: 2024 – настоящее время

Создание визуальных и текстовых креативов для digital-рекламы.

Разработка маркетинговых стратегий и рекламных кампаний.

Маркетолог и создатель рекламных креативов

Специалист по работе с клиентами

Период работы: 2022 – настоящее время