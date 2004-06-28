Логистика

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  1. Диспетчер грузоперевозок | Транспортная компания, Словакия
    Период работы: 2022 – 2023

    • Организация и координация логистических процессов.

    • Взаимодействие с водителями, клиентами и партнёрами.

    • Контроль за своевременной доставкой грузов.

    • Ведение документации и решение нестандартных ситуаций.

  2. Переводчик-фрилансер
    Период работы: 2024 – настоящее время

    • Переводы с/на пять языков (английский,немецкий,словатский,русский,Украинский).

    • Сотрудничество с частными заказчиками и компаниями.

    • Работа с текстами разной тематики (технические, юридические, маркетинговые и др.).

  3. Маркетолог и создатель рекламных креативов

    • Разработка маркетинговых стратегий и рекламных кампаний.

    • Создание визуальных и текстовых креативов для digital-рекламы.

    • Анализ эффективности маркетинговых решений.

  4. Специалист по работе с клиентами
    Период работы: 2022 – настоящее время

    • Консультации и поддержка клиентов по различным вопросам.

    • Решение конфликтных ситуаций и удержание клиентов.

    • Работа с CRM-системами и ведение клиентской базы.

Навыки и компетенции:

  • Многозадачность и стрессоустойчивость.

  • Высокий уровень коммуникации и дипломатии.

  • Владение офисными и специализированными программами.

  • Грамотное ведение деловой переписки.

  • Анализ и оптимизация бизнес-процессов.