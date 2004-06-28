Диспетчер грузоперевозок | Транспортная компания, Словакия
Период работы: 2022 – 2023
Организация и координация логистических процессов.
Взаимодействие с водителями, клиентами и партнёрами.
Контроль за своевременной доставкой грузов.
Ведение документации и решение нестандартных ситуаций.
Переводчик-фрилансер
Период работы: 2024 – настоящее время
Переводы с/на пять языков (английский,немецкий,словатский,русский,Украинский).
Сотрудничество с частными заказчиками и компаниями.
Работа с текстами разной тематики (технические, юридические, маркетинговые и др.).
Маркетолог и создатель рекламных креативов
Разработка маркетинговых стратегий и рекламных кампаний.
Создание визуальных и текстовых креативов для digital-рекламы.
Анализ эффективности маркетинговых решений.
Специалист по работе с клиентами
Период работы: 2022 – настоящее время
Консультации и поддержка клиентов по различным вопросам.
Решение конфликтных ситуаций и удержание клиентов.
Работа с CRM-системами и ведение клиентской базы.
Навыки и компетенции:
Многозадачность и стрессоустойчивость.
Высокий уровень коммуникации и дипломатии.
Владение офисными и специализированными программами.
Грамотное ведение деловой переписки.
Анализ и оптимизация бизнес-процессов.