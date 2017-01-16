300 подписчиков+200 лайков на канал YouTube
Добавлена129 просмотров
7 лет назад
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Нужны подписчики и лайки на свой канал YouTube?
Мы добавим 300 живых подписчиков на канал YouTube и 200 лайков на одну или несколько видеозаписей за 400 рублей. Нужно больше подписчиков и лайков? Пишите, обязательно договоримся с приятными бонусами и скидкой.
✓ Плавное увеличение числа вступивших
✓ Хорошо для новых каналов Youtube
✓ Только живые люди, никаких ботов (поэтому могут быть отписки, но обычно не более 10%)
✓ Без санкций со стороны Youtube
✓ Ручная работа
Внимание! Мы не накручиваем ботов и не советуем вам этого делать. YouTube часто чистит аккаунты с ботами или попросту их блокирует. Используя наши услуги – на ваш аккаунт вручную подписываются только живые люди.