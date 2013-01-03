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http://vk.com/avantime_renault
Официальное представительство крупного московского дилера Renault.
Цель: повышение лояльности аудитории, оперативное реагирование на пользовательскую активность, в конце-концов - хоть какой-то рост продаж.
Средства достижения: ежедневный постинг, анализ активности аудитории, мониторинг конкурентов, таргетированная реклама, взаимодействие с рекламными площадками ВКонтакте.
(аналогичные представительства открыты в Facebook, Одноклассниках и Твиттере)