http://vk.com/avantime_renault

Официальное представительство крупного московского дилера Renault.

Цель: повышение лояльности аудитории, оперативное реагирование на пользовательскую активность, в конце-концов - хоть какой-то рост продаж.

Средства достижения: ежедневный постинг, анализ активности аудитории, мониторинг конкурентов, таргетированная реклама, взаимодействие с рекламными площадками ВКонтакте.

(аналогичные представительства открыты в Facebook, Одноклассниках и Твиттере)