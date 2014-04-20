Грамотный PR-менеджмент в соц.сетях.

Занимаюсь PR-менеджментом в социальных сетях (от 10000 р. в месяц).

Вконтакте, Фейсбук.

- Создание привлекательного и структурированного главного содержания (меню группы) совместно с дизайнером.

- Наполнение контента группы актуальной информацией.

- Ежедневные публикации.

- Поддержание интереса пользователей к группе, стимуляция активности.

- Отслеживание комментариев и ответы на них.

- Аналитика статистики группы и анализ групп конкурентов.

- Помощь в продвижении группы.

Опыт администрирования групп: 3 года.

На данный момент курирую группу антикафе Happy People и группу профессионального фотографа.