Грамотный PR-менеджмент в соц.сетях.

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Занимаюсь PR-менеджментом в социальных сетях (от 10000 р. в месяц).
Вконтакте, Фейсбук.
- Создание привлекательного и структурированного главного содержания (меню группы) совместно с дизайнером.
- Наполнение контента группы актуальной информацией.
- Ежедневные публикации.
- Поддержание интереса пользователей к группе, стимуляция активности.
- Отслеживание комментариев и ответы на них.
- Аналитика статистики группы и анализ групп конкурентов.
- Помощь в продвижении группы.
Опыт администрирования групп: 3 года.
На данный момент курирую группу антикафе Happy People и группу профессионального фотографа.
PR-менеджмент.doc
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