Грамотный PR-менеджмент в соц.сетях.

Добавлена
10 лет назад
114 просмотров
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Занимаюсь PR-менеджментом в социальных сетях (от 10000 р. в месяц). 

Вконтакте, Фейсбук. 

- Создание привлекательного и структурированного главного содержания (меню группы) совместно с дизайнером.

- Наполнение контента группы актуальной информацией. 

- Ежедневные публикации. 

- Поддержание интереса пользователей к группе, стимуляция активности. 

- Отслеживание комментариев и ответы на них. 

- Аналитика статистики группы и анализ групп конкурентов. 

- Помощь в продвижении группы.

Опыт администрирования групп: 3 года. 

На данный момент курирую группу антикафе Happy People и группу профессионального фотографа.

PR-менеджмент.doc
29 КБ