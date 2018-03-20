Https://vk.com/aleksey_vilnjusov_otzyvy

Добавлена
6 лет назад
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Задача была развить группу с 100 тыс до 500 тыс человек

Причем только целевая аудитория ( треидеры ) , что сильно усложняло задачу

Но после нескольких месяцев мы добились желаемых реультатов

Заказчик доволен ( заплатил даже больше обещанного ) 